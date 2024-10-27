Намек на скорое примирение: принц Уильям впервые за шесть лет упомянул брата и назвал его по имени

Принц Уильям впервые за шесть лет назвал брата по имени. Подробности приводит Daily Mail.

Наследник престола стал героем документального фильма о самом себе, где поднимается тема предоставления жилья бездомным. Уильям уверил, что интерес к этой проблеме у него появился еще в детстве благодаря матери.

Представитель королевской семьи вспомнил, как в 1993 году принцесса Диана взяла с собой двоих сыновей на благотворительную организацию The Passage, которая поддерживает всех тех, кто остался без жилья по тем или иным причинам. Мероприятие состоялось за несколько дней до 11-летия Уильяма. Рассказывая эту историю, мужчина вспомнил и о брате, которого он впервые за долгое время назвал по имени, чем и удивил слушателей. Многие расценили это как намек на скорое примирение двух братьев.

«Мама взяла меня с собой, она взяла нас обоих: меня и Гарри. Я никогда не был в таких местах и был немного напуган, не зная, чего ожидать. Я помню, что тогда думал что-то вроде: "Ну, если у всех не будет дома, они все будут очень грустными". Но это просто невероятно, насколько счастливой там была атмосфера», — поделился Уильям воспоминаниями из детства.

Также старший наследник сообщил, что тогда они с братом не просто пообщались с подопечными фонда, но еще и поиграли с ними в шахматы. Именно в тот момент он и понял, что у каждого человека есть своя жизнь, не похожая на остальные.

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