Принц Уильям поставил Гарри ультиматум для возвращения в королевскую семью

Принц Уильям выразил готовность помириться с уехавшим в США младшим братом Гарри, но при условии, если он разведется с бывшей американской актрисой Меган Маркл.

По мнению будущего монарха, именно жена принца Гарри внесла раздор в королевскую семью.

Как рассказал источник Radar Online, Уильям уверен, что его младший брат несчастен вдали от дома, но Меган «промыла ему мозги». Сейчас же герцог Сассекский уже многое понял, но слишком упрям для того, чтобы признать свои ошибки и попросить прощения у родственников.

«Уильям знает о слухах вокруг Гарри и Меган. Более того, он видел, как принц превратился в другого человека прямо на глазах Уильям считает, что за это ответственна Маркл, и он никогда не простит ее», — сказал неназванный собеседник издания.

Ранее принц Гарри попал в неловкую ситуацию во время одного из тайных визитов в Лондон. Герцог Сассекский попал в объективы видеокамер, когда звонил в домофоны в случайных домах, чтобы найти своего друга.