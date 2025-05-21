В новом образе Кейт Миддлтон заметили послание для Меган и Гарри

Кейт Миддлтон посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце. Ее выбор наряда вызвал бурные обсуждения в Сети, многие увидели в этом скрытое послание для Меган Маркл и принца Гарри.

Принцесса Уэльская была в элегантном платье Emilia Wickstead сливочно-желтого оттенка, которое уже носила ранее, в том числе на службе в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Однако больше всего внимания привлекла шляпка — та самая, в которой принцесса присутствовала на свадьбе Гарри и Меган в 2018 году.

Этот выбор аксессуара совпал с недавней седьмой годовщиной супругов, что породило слухи о возможном скрытом сообщении для них. Особенно на фоне напряженных отношений между Кейт и Меган: по данным инсайдеров, принцесса Уэльская даже запретила упоминать имя герцогини Сассекской в своем доме после ее очередных критических высказываний о королевской семье.

Напомним, что последний год стал испытанием для Кейт: после плановой операции в январе 2024 года у нее диагностировали рак. Пройдя курс лечения, принцесса постепенно возвращается к публичной жизни, но избегает излишних нагрузок.

Ранее мы писали о том, что брат Миддлтон Джеймс рассказал о поддержке близких и позитивном настрое Кейт.