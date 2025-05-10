Тайно вернувшийся в Лондон принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга

Проживающий в США принц Гарри попал в неловкую ситуацию во время одного из визитов в Лондон. Герцог Сассекский попал в объективы видеокамер, когда звонил в домофоны в случайных домах, чтобы найти своего друга.

Как пишет The Sun, инцидент произошел в районе Фулем, расположенном на берегу Темзы.

Как рассказали изданию жильцы одного из домов, принца Гарри зафиксировал домофон с камерой. Он был в синем классическоим костюме, белой рубашке, но без галстука. Одновременно муж Меган Маркл пытался связаться с кем-то по мобильному телефону.

«Мы были шокированы, когда увидели его на камере. Заметили это только тогда, когда соседи начали говорить о знаменитом визитере», — отметили местные жители.

Наследник Карла III успел постучаться в двери как минимум еще двух домовладений на разных концах улицы. При этом очевидцы рассказали, что принц Гарри прошел около 500 метров, не зная, в какой дом ему надо попасть.

Позже выяснилось, что Гарри тайно прилетел в Лондон и планировал поселиться у приятеля, дом которого в итоге не смог найти.

Ранее король Карл III во время выступления на балконе Букингемского дворца отправил принцу Гарри «послание».