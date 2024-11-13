Доверенное лицо принцессы Дианы рассказала, почему принцу Уильяму следует помириться с Гарри

Журналистка Тина Браун, которая в прошлом была доверенным лицом принцессы Дианы, назвала неожиданную причину, по которой принц Уильям должен помириться с Гарри. Об этом она написала в своем блоге Fresh Hell.

Так, бывший редактор Vanity Fair обвинила принца Уильяма в недостаточном уважении к правящему монарху.

«Уильям испортил настроение, дав дерзкое интервью в конце своей поездки в Южную Африку на премию Earthshot Prize. Он рассказал журналистам о своих планах "делать вещи по-другому", а затем перечислил "благотворительность, сотрудничество, объединение и помощь людям". Короче говоря, все, чем и так занимался его отец последние 50 лет...», — поделилась журналистка.

Браун отметила, что Уильям страдает высокомерием, окружая себя «подхалимами», неспособными дать ему отпор. При этом «успокоить» наследника британского престола мог бы его брат.

«В более счастливые годы именно непочтительный Гарри (или Гарольд, как мрачно называл его Уильям) мог подразнить принца Уэльского и сбить с него спесь», — написала доверенное лицо принцессы Дианы.

Ранее Кейт Миддлтон раскрыла, кто мешает примирению принца Гарри с семьей.