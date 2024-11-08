«Это было ужасно»: принц Уильям назвал 2024 год худшим в своей жизни

Принц Уильям рассказал, что пережил сложнейший год в своей жизни из-за рака Кейт Миддлтон и Карла III. Об этом пишет издание People.

В ходе своего визита в Кейптаун принц Уэльский честно высказался о пережитых трудностях: «Это было ужасно».

В то же время старший сын Карла III отметил, что гордится супругой и отцом, которые смогли преодолеть или продолжают преодолевать болезнь.

«Но с личной, семейной точки зрения это было, да, это было жестоко», — подчеркнул Уильям.

Наследник британского престола также уточнил, что кончина Елизаветы II внесла свои коррективы в привычный уклад жизни, а в текущем году придерживаться плана было в разы сложнее.

«Но это скорее случай, когда нужно просто взяться за дело и продолжать идти. Мне нравится моя работа, мне нравится задавать себе темп и следить за тем, чтобы у меня оставалось время и на семью», — добавил он.

Ранее мы писали, что принца Уильяма заметили в компании актрисы Хайди Клум на премии Earthshot Prize.