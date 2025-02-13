Принц Гарри высказался о Меган Маркл после слухов о проблемах в браке. Об этом пишет издание People.

На церемонии открытия Игр непокоренных в Ванкувере супруги горячо поцеловались прямо на трибунах, а во время общения со СМИ за кулисами состязаний герцог Сассекский сделал компимент жене.

«Невероятно [приятно], что моя жена здесь [в Канаде] и поддерживает меня. Мне нравится, что она рядом со мной. Это очень важная составляющая этого приключения», — поделился младший сын короля Карла III.

Уточняется, что на протяжении всех Игр супруги не скрывали чувств — их настоящее отношение друг к другу было видно даже самым ярым недоброжелателям.

Напомним, слухи о возможном расставании принца Гарри и Меган Маркл появились еще в 2024 году, когда они стали все чаще появляться на публике по отдельности. Впоследствии младший брат принца Уильяма отреагировал на домыслы общественности и заявил, что ему «по-настоящему жаль троллей».

Ранее мы писали, что Меган Маркл оставила принца Гарри в Канаде, уехав к детям.

Также сообщалось, что Дональд Трамп поставил точку в вопросе о депортации принца Гарри из США.