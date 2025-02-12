Меган Маркл оставила принца Гарри в Канаде, уехав к детям. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган Маркл была вынуждена оставить своего мужа принца Гарри в Канаде на «Играх непокоренных», рассказал источник. Герцогиня Сассекская покинула в одиночестве элитный горнолыжный курорт Уистлер, где прошла часть соревнований. Она вылетела к детям в Лос-Анджелес.

Принц Гарри останется до закрытия соревнований в Канаде. Как рассказал инсайдер, ранний отъезд Маркл не был сюрпризом.

«Это было запланировано заранее. Меган не могла оставаться в Канаде все девять дней соревнований — разлука с детьми была бы слишком долгой», — сообщил он.

Журналисты отмечают, что супруги успели отметить заранее День святого Валентина — они сходили на романтический ужин в дорогой итальянский ресторан Il Caminetto.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл решила запустить собственный «элитный» бренд еды и товаров для дома.