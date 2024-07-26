Принц Гарри раскрыл причину, по которой не разрешает Меган Маркл приезжать в Великобританию

Принц Гарри объяснил, почему не позволит Меган Маркл приехать в Великобританию. Об этом он заявил в интервью Tabloids on Trial, передает The Hollywood Reporter.

По словам младшего сына короля Карла III, он обеспокоен угрозой нападения на жену – подобные сообщения поступают семье довольно часто.

«Достаточно даже одного человека, который заявил, что нападет на нее. Неважно, будет это нож или кислота. Это и есть причина, по которой я не верну свою жену в эту страну», — поделился Гарри.

Напомним, герцоги Сассекские лишились полицейской защиты в 2020 году после того, как отказались от полномочий старших членов королевской семьи.

В апреле текущего года СМИ писали, что принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые разместила Регистрационная палата, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон предположила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно воспринять решение своего брата.

В июне появилась информация, что принц Гарри размышляет над тем, чтобы приобрести дом или квартиру в Великобритании, поскольку друзья не хотят навещать его в США из-за «разногласий» с Меган Маркл. Тем не менее, по данным журналистов, пока младший сын короля Карла III отложил эту идею.

Также принц Гарри отреагировал на появление онкобольной Кейт Миддлтон на публике.