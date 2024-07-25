Рад видеть ее такой сияющей: принц Гарри отреагировал на появление онкобольной Кейт Миддлтон на публике

Принц Гарри отреагировал на выход онкобольной Кейт Миддлтон в свет.

Герцог Уэльский всегда с особым трепетом относился к принцессе, так как она стала для него сестрой, о которой всегда мечтал. Между ними с самого первого знакомства сложились теплые отношения. Сообщалось, что они даже продолжали общаться втайне от всех вплоть до выхода скандальных мемуаров «Запасной». Миддлтон не ожидала такого предательства от близкого человека, и, разочаровавшись в Гарри, оборвала с ним связь.

Однако, как утверждает издание Heat Magazine, герцог не теряет надежды и все же ждет момента, когда сможет прийти к примирению с невесткой.

Кейт стала все реже появляться на публике из-за борьбы с онкологией. Но на днях она была замечена в Уимблдоне. После ее выхода в свет Гарри решился сделать первый шаг и отправил записку принцессе. Он написал о том, как рад видеть ее такой красивой и сияющей. Также принц пожелал Кейт скорейшего выздоровления.

Герцог уверен, что сейчас самое подходящее время, чтобы помириться со всеми членами семьи.

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