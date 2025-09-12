Принц Гарри прибыл в Киев и пообещал помочь бойцам ВСУ. Об этом сообщает The Guardian.

Принц Гарри прибыл в Киев по приглашению украинских властей. Он признался, что перед визитом спросил о возможности поездки у правительства Британии и супруги.

По пути в Киев герцог Сассекский дал интервью, в ходе которого признался, что хочет помочь с реабилитацией раненных украинских военнослужащих.

«Мы не можем остановить конфликт, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь восстановлению», — заявил принц Гарри.

Во время поездки принц посетит Музей истории Украины во Второй мировой войне и встретится с 200 ветеранами. Также запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Напомним, что это не первый визит члена британской королевской семьи в Киев. Он приезжал в апреле 2025 года и посетил одну из клиник Львова.

