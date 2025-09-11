Принц Гарри впервые за 19 месяцев приехал на разговор с отцом. Об этом сообщает Page Six.

Принц Гарри, который на днях прилетел в Великобританию, встретился со своим отцом, королем Карлом III. Герцог Сассекский приехал на черном внедорожнике в резиденции монарха, Кларенс-хаус, которая находится в Лондоне.

Что именно обсуждали сын и отец, неизвестно. Но журналисты обратили внимание, что визит Гарри длился час — это в два раза дольше его прошлой беседы с отцом, которая состоялась в 2024 году.

Отмечается, что это первая встреча Гарри и Карла за 19 месяцев. Возможно, отношения между ним, отцом и братом Уильямом вскоре изменятся к лучшему — пока что они остаются натянутыми.

Напомним, эскалация и без того непростых отношений в королевской семье случилась после публикации Гарри мемуаров «Запасной», в которых он подробно рассказал о разногласиях с Карлом и Уильямом.

Ранее мы писали о том, что Карл III опубликовал новое фото Елизаветы II в третью годовщину смерти королевы.