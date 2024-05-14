Принц Гарри поставил больного раком Карла III в неловкое положение. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Как рассказал источник из королевской семьи, герцог Сассекский заставил смертельно больного отца выбирать между ним и королевой Камиллой. Инсайдер уточнил, что по этой причине монарх отказался встретиться с младшим сыном на прошлой неделе в столице Великобритании.

«Гарри усложнил себе жизнь, сказав жестокие и обидные вещи о Камилле. Карл III любит своих сыновей, но он также любит свою жену», - поделился источник.

Собеседник также подчеркнул, что принц Гарри дал понять, что презирает нынешнюю жену своего отца.

«Гарри заставил короля сделать выбор, что было очень глупо, потому что они с Камиллой уже давно выбрали друг друга», — подытожил инсайдер.

Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл призналась, что у них милые и болтливые дети.

Также сообщалось, что принц Гарри отклонил предложение своего больного отца Карла III.