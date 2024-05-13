«Очень болтливые и милые»: Меган Маркл впервые за долгое время высказалась о детях от принца Гарри

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправились в Нигерию. Эта деловая поездка проходит в рамках поддержки «Игр непобежденных», которые проводятся для военнослужащих по инициативе герцога Сассекского с 2014 года. Во время одного из своих выступлений герцогиня Сассекская впервые за долгое время рассказала о материнстве и о детях от принца Гарри, сообщает Daily Mail.

Меган Маркл выступила с речью на мероприятии Women in Leadership («Женщины-лидеры») в Нигерии. Супруга принца Гарри раскрыла подробности личной жизни. По словам герцогини Сассекской, ей «нравится быть мамой», но баланс между семьей и карьерой сохранять не так просто.

Во время беседы с собравшимися Меган Маркл призналась, что после замужества и рождения детей «баланс» в ее жизни изменился и выглядит иначе, чем 10 лет назад.

«Я думаю, что сейчас это означает, что этот баланс всегда будет меняться для вас. Этот баланс, который казался сбалансированным десять лет назад, изменится», — высказалась супруга принца Гарри.

Герцогиня Сассекская также рассказала о детях, принце Арчи и принцессе Лилибет.

«Нам очень повезло, что у нас двое красивых, здоровых, очень болтливых и милых детей, мне нравится быть мамой», — поделилась Меган Маркл.

Несмотря на возраст, двухлетняя принцесса Лилибет — очень мудрая девочка.

«Несколько недель назад она посмотрела на меня и просто увидела отражение в моих глазах. И она говорит: „Мама, я вижу себя в тебе“», — призналась герцогиня Сассекская.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. Через год у супругов родился сын Арчи, а в 2021 году — дочь Лилибет.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл отказалась встречаться с больной раком Кейт Миддлтон из-за детей.