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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 мая 2024, 11:45
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Принц Гарри отклонил предложение больного раком Карла III

Принц Гарри не согласился остаться в королевской резиденции.
Принц Гарри отклонил предложение больного раком Карла III

© KOLA SULAIMON/AFP/East News

Принц Гарри отклонил предложение своего больного раком отца Карла III. Об этом пишет The Sunday Times.

На прошлой неделе принц Гарри прибыл в Лондон на три дня. По данным СМИ, Карл III был готов предоставить своему наследнику королевские апартаменты в столице Великобритании. Инсайдеры из близкого окружения монарха заверили, что если бы герцог Сассекский согласился, то ему было бы «легче» увидеться с больным родителем. Тем не менее принц Гарри предпочел остановиться в отеле.

«Король по понятным причинам настороженно относится к встречам с Гарри, учитывая шумиху, которая, кажется, окружает все подобные визиты. Но он, конечно, согласился бы увидеть своего сына сейчас, в самый уязвимый момент», — рассказал источник из окружения Карла III.

Ранее мы писали, что Король Великобритании Карл III отказался от встречи с младшим сыном, принцем Гарри во время его визита в Лондон.

Также сообщалось, что королевская семья не поздравила сына принца Гарри и Меган Маркл с 5-летием.