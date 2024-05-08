Карл III отказался от встречи с принцем Гарри во время его визита в Лондон

Король Великобритании Карл III отказался от встречи с младшим сыном, принцем Гарри, эмигрировавшим в США по требованию жены, бывшей американской актрисы Меган Маркл.

Как пишет издание Page Six, Гарри планирует прилететь в Лондон 8 мая, чтобы выступить в соборе Святого Павла по случаю десятилетия «Игр непобежденных» и пообщаться с тяжелобольной принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. При этом Меган Маркл останется с детьми в США.

В ходе визита принц Гарри планировал также попытаться наладить отношения с семьей и пообщаться с отцом, но получил отказ. По данным источников, король не нашел времени для встречи с сыном.

Близкий друг королевской семьи Хьюго Викерс предположил в беседе с изданием, что «если бы король хотел увидеть Гарри, он бы легко нашел время».

Ранее стало известно, как принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отреагировали на новость о том, что Гарри приедет в Лондон без своей жены Меган Маркл. Королевский эксперт Том Куинн заявил, что принц и принцесса Уэльские «вздохнули с облегчением», узнав об этом.