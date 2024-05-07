Нарушили традицию: королевская семья проигнорировала важное событие для принца Гарри и Меган Маркл

В семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл накануне, 6 мая, был праздник — их сыну, принцу Арчи, исполнилось пять лет. Однако члены британской королевской семьи проигнорировали это событие, не поздравив публично сына герцогов Сассекских. Об этом пишет The Mirror.

По информации издания, в королевской семье нарушили традицию публично поздравлять родственников с днем рождения. Обычно Карл III, королева Камилла, Кейт Миддлтон и принц Уильям по случаю знаменательной даты публикуют фото в официальных аккаунтах в соцсетях.

Журналисты отметили, что члены королевской семьи направляли принцу Гарри и Меган Маркл поздравления с днем рождения даже после того, как они сняли с себя обязанности старших членов королевской семьи.

По данным The Mirror, в августе 2023 года появилась информация о том, что королевская семья публично поздравляет с днем рождения в своих официальных аккаунтах в соцсетях только тех, кто выполняет соответствующие обязанности.

Напомним, в апреле стало известно, что принц Гарри собирается прилететь в Лондон. 8 мая герцог Сассекский выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла. Сообщение о визите младшего брата принца Уильяма подтвердил представитель мероприятия. Меган Маркл пропустит торжественную церемонию.

Как утверждает биографа Том Куинн, принц Уильям и Кейт Миддлтон «вздохнули с облегчением» после того, как узнали, что герцог Сассекский приедет в Лондон один, а его жена останется в Калифорнии вместе с детьми. При этом, по словам инсайдера из королевской семьи, принц и принцесса Уэльские готовы наладить отношения с принцем Гарри и Меган Маркл ради детей.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. Через год у супругов родился сын Арчи, а в 2021 году — дочь Лилибет.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри переживает из-за слишком пристального внимания СМИ к Кейт Миддлтон.