Принц Гарри готовится к встрече в Лондоне для примирения с королем Чарльзом

Принц Гарри готовится к встрече в Великобритании для примирения с королем Чарльзом. Об этом сообщает RadarOnline.

По информации источника, смерть королевы Елизаветы и болезнь короля Чарльза не помогли смягчить напряженность в отношениях отца и сына. Приезд Гарри на церемонию WellChild Awards может стать шансом для их примирения.

Напомним, весной 2025 года Гарри дал интервью, в котором обвинил отца в создании угрозы для безопасности его семьи. Он заявил, что на данный момент возвращение жены и детей в Великобританию ему кажется невозможным.

Королевский обозреватель Фил Дэмпиер предположил: если бы Гарри отказался от обязанностей без оскорбления родственников, то все приняли бы его решение.

«Я думаю, он должен скучать по своему отцу, он должен скучать по своему брату — он должен скучать по всем», — высказался Фил.

