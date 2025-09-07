«Больше не блондинка»: Кейт Миддлтон после насмешек вернулась к образу брюнетки

Кейт Миддлтон болезненно восприняла критику, обрушившуюся на нее после выхода в свет с новым цветом волос. Поклонники заподозрили принцессу Уэльскую в ношении парика и пришли к выводу, что блонд сильно состарил ее.

6 сентября Кейт Миддлтон появилась на женском чемпионате мира по регби в привычном всем образе брюнетки. Кроме того, ее волосы стали значительно короче. Жена принца Уильяма заколола локоны в хвост и сделала нюдовый макияж с розовой помадой.

Кейт Миддлтон выбрала для спортивного мероприятия темный твидовый блейзер, белую блузу с воланами и черные брюки.

Пользователи Сети оценили преображение Кейт и похвалили ее за возврат к привычному всем образу, сообщает Page Six.

«Больше не блондинка, как быстро»; «Все-таки каштановый — это ее цвет», - отметили комментаторы.

Напомним, 22 марта 2024 года супруга принца Уильяма сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон рассказала, что успешно завершила лечение, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Ранее журналистка Ксения Собчак отметила, что Кейт Миддлтон не подходят светлые волосы.