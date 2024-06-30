80 тысяч билетов разлетятся максимум за неделю: рэпер Канье Уэст прилетел в Москву

Американский рэпер Канье Уэст в Москве. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская в своих социальных сетях. Она, как и многие другие россияне, ожидает, что артист в скором времени выступит перед поклонниками в «Лужниках».

Рэпер, по предварительным данным, остановился в самом центре столицы РФ. Слухи о его возможно визите стали распространяться в последнее время особенно активно.

Так, СМИ писали, что Уэст может посетить Москву ради шоу в «Лужниках». Однако официальной информации относительного этого не поступало. Рудковская в записи, посвященной визиту артиста, написала, что если выступление состоится, то 80 тысяч билетов разлетятся максимум за неделю.

«Это мега-круто! Канье — настоящий феномен!» —написала продюсер.

Ранее сообщалось, что концерт Канье Уэста на стадионе «Лужники» может принести организаторам около 6,5 млн долларов. Таким мнением поделился продюсер Табриз Шахиди.