Появилось доказательство романа Хью Джекмана со звездой, из-за которой он развелся после 27 лет брака

Появилось доказательство романа голливудского актера Хью Джекмана с артисткой Саттон Фостер, из-за которой он развелся после 27 лет брака с Деборрой-Ли Фернесс. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, издание опубликовало снимки, на которых звездные влюбленные страстно целуются. Стоит отметить, что это первое доказательство того, что Джекман вступил в новые отношения, - до этого информацию журналистам предоставляли лишь инсайдеры.

Хью Джекман с 1996 года состоял в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Будущие супруги познакомились на съемках сериала «Коррелли». Жена старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого артисты решили усыновить двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот.

16 сентября 2023 года стало известно о разводе пары.

Ранее Хью Джекмана засняли на свидании с Саттон Фостер в Калифорнии.

Также мы писали, что дети Хью Джекмана испытали чувство вины из-за измен отца Деборе-Ли Фернесс.