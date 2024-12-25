Раскрыта реакция детей Хью Гранта на новость об изменах актера в браке с Деборой-Ли Фернесс

Раскрыта реакция детей Хью Гранта на новость о том, что голливудский актер начал встречаться с артисткой Саттон Фостер во время брака с Деборой-Ли Фернесс. Об этом пишет издание Radar.

Не так давно Дебора-Ли Фернесс подтвердила, что роман ее бывшего супруга Хью Джекмана с Саттон Фостер начался еще во время их брака. Вдобавок выяснилось, что почти все из окружения звезды «Росомахи» были осведомлены о его романе на стороне, однако утаивали это от Деборы. Теперь же сведения дошли и до общих детей Джекмана и Фернесс — для них это стало серьезным эмоциональным ударом.

В настоящий момент 23-летний Оскар и 18-летняя Ава чувствуют себя виноватыми за то, что так быстро сблизились с новой возлюбленной родителя.

«Детям тяжело принимать Саттон в жизни своего отца, они испытывают смешанные чувства, включая чувство вины, когда "подходят" к ней слишком близко», — поделился информатор.

Ранее Хью Джекман рассказал о чувствах после диагностированного рака.