Хью Джекмана «поймали» на свидании с новой девушкой после развода

Голливудского актера Хью Джекмана «поймали» на свидании с актрисой Саттон Фостер. Об этом пишет издание People, опубликовавшее соответствующие снимки.

Для выхода в свет 56-летний артист предпочел темный бомбер и белые джинсы, а его избранница — бежевый тренч поверх оливкового платья. Образ актриса решила дополнить черными лодочками и сумкой из кожи. Звездные влюбленные держались за руки во время прогулки в Калифорнии.

Хью Джекман с 1996 года состоял в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Будущие супруги познакомились на съемках сериала «Коррелли». Жена старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого артисты решили усыновить двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот.

16 сентября 2023 года стало известно о разводе пары.

Ранее стала известна реакция детей Хью Джекмана на новость об изменах актера в браке с Деборой-Ли Фернесс.