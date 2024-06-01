После слухов о разводе Джей Ло помирилась с подругой, которая была против ее свадьбы с Аффлеком

Дженнифер Лопес возобновила общение с подругой Лией Ремини, которая была против ее свадьбы с Беном Аффлеком. Об этом сообщает Page Six.

В последнее время пользователи Сети все чаще стали обсуждать возможное расставание Лопес и Аффлека. Накануне артистка даже отменила предстоящий летний тур, объяснив это желанием побыть с семьей.

Изданию Page Six удалось выяснить новые подробности о личной жизни Джей Ло. Как оказалось, певица помирилась с Лией Ремини, которая была против ее отношений с Беном Аффлеком. Перед свадьбой приятельница Дженнифер заявила, что ее жених слишком эгоистичен и может изменять своим партнерам.

«Джей Ло так разозлилась, что порвала все связи», – передает источник.

После этой ссоры певица решила не приглашать Ремини на свадьбу.

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