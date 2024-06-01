«Я очень расстроена и опустошена»: Дженнифер Лопес сделала новое заявление на фоне слухов о разводе

Певица Дженнифер Лопес сделала новое заявление на фоне слухов о разводе с актером Беном Аффлеком. Артистка приняла трудное решение отменить свой предстоящий летний тур «This Is Me… Live», чтобы сосредоточиться на семье. Об этом знаменитость сообщила на своем официальном сайте.

Слухи о проблемах в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека и их возможном разводе в последнее время стали предметом активного обсуждения в обществе. При этом супруги периодически продолжают появляться вместе на публике.

Известно, что сейчас певица переживает не лучшее время: показатели продаж билетов на концертный тур, к которому она готовилась долгие месяцы, были не такими, как она ожидала, поэтому знаменитости пришлось отменить выступления в некоторых городах. Говорили, что все из-за этого Дженнифер Лопес испытывала стресс, который отразился и на ее отношениях с мужем.

Теперь стало известно, что Дженнифер Лопес отменила свой летний тур «This Is Me… Live». В своем обращении к поклонникам артистка призналась, что это решение далось ей нелегко, но это была вынужденная мера.

«Я очень расстроена и опустошена из-за того, что подвела вас. Пожалуйста, знайте, что я бы так не поступила, если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо. Я обещаю, что все исправлю и мы снова будем вместе. Я вас всех очень люблю. До следующего раза…», — написала Дженнифер Лопес на своем официальном сайте.

Напомним, в феврале этого года певица выпустила новый студийный альбом «This Is Me… Now». Планировалось, что тур Дженнифер Лопес в поддержку альбома продлится с июня по август этого года. Однако знаменитости пришлось отказаться от концертов, чтобы наладить отношения внутри семьи.

Поклонники артистки расстроились из-за отмены ее тура, но поддержали ее решение.

Ранее мы писали о том, что, как утверждают инсайдеры, Бен Аффлек уверен в своем решении развестись с Дженнифер Лопес.