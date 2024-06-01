Поп-звезда Бритни Спирс по-кошачьи рычит на своих поклонников

Бритни Спирс опубликовала новое видео в микроблоге, на котором по-кошачьи рычит на своих фанатов. Поп-звезда предстала перед подписчиками в коротком ярко-розовом платье.

Если раньше Бритни выкладывала в социальные сети пугающие танцы с ножами, то теперь артистка начала все чаще пародировать кошку. Недавно Спирс призналась, что, когда ей лень умываться, она просто смачивает пальцы слюной и проводит ими по лицу. А накануне певица выложила кадры, на которых позирует в новом образе и рычит в камеру.

Близкие поп-звезды всерьез обеспокоены ее состоянием. Так, в окружении Бритни говорят, что решение снять с нее опеку было главной ошибкой. По словам родных знаменитости, она перестала принимать назначенные врачом препараты и вернулась к употреблению спиртного и запрещенных веществ.

Также инсайдеры утверждают, что у артистки в последнее время слишком часто происходят перепады настроения, которые даже приводят к физическому насилию.

Ранее мы писали, что Уилл Смит вышел в свет с женой после новости о расставании.