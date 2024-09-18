Популярный американский рэпер запланировал концерт в Москве
© Ricardo Hernandez/Associated Press/East News
Американский рэпер Tekashi 6ix9ine сообщил, что даст концерт в Москве 19 октября. Об этом пишет Telegram-канал Mash, опубликовавший видеообращение исполнителя.
В ролике музыкант заявил, что любит столицу России, и отправил воздушные поцелуи российским фанатам. Артист также выразил беспокойство, что кто-то может сорвать его выступление.
Первый раз Tekashi 6ix9ine выступал в Москве в 2018 году. Концерт запомнился нападением зрителя на американца во время шоу, тогда неизвестный выбежал на сцену и нанес ему удар в лицо. Когда нападавший давал показания в полиции, на вопрос, зачем он ударил звезду, он ответил: «За Чиф Кифа».
В 2022 году Эрнандес прилетал в Москву на хип-хоп-фестиваль несмотря на предупреждения властей США. Мероприятие отменили за час до начала, и рэперу пришлось выступить сольно.
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