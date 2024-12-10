Популярная певица рассказала, что Jay-Z вынуждал ее сделать пластическую операцию

Британская певица MIA рассказала, что рэпер и продюсер Jay-Z (настоящее имя Шон Картер), которого накануне обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), вынуждал ее сделать пластическую операцию. Об этом пишет издание Page Six.

Как призналась исполнительница, после заключения контракта с лейблом Jay-Z продюсер заявил ей, что ей необходимо поработать со своей внешностью, чтобы якобы побороть неуверенность в себе. Однако артистка отказалась, а спустя год соглашение пришлось расторгнуть.

Кроме того, MIA уточнила, что каждая артистка на лейбле Jay-Z была вынуждена проделывать различные манипуляции с внешностью по настойчивой рекомендации музыканта.

«Я единственная, кто этого не делал, что уже доказывает тот факт, что дело не в неуверенности», — поделилась она.

Рэпера и продюсера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P.Diddy после церемонии MTV Video Music Awards в 2000 году. Судебное обращение подали в октябре, и ответчиком указан был Комбс, а 9 декабря его подали повторно и включили туда Картера.

Позднее Jay-Z публично отреагировал на обвинения в сексуальном насилии.