Популярная актриса 20 лет была вынуждена терпеть боль из-за женского заболевания

Звезда картины «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», известная актриса Тейлор Пейдж-Ангуло рассказала об опасном женском заболевании, из-за которого была вынуждена страдать 20 лет. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась Пейдж-Ангуло, из-за эндометриоза она сталкивалась с очень сильной болью, из-за которой периодически не могла водить автомобиль.

«Действительно тяжелая болезнь, которая оставалась недиагностированной в течение 20 лет, но принесла мне столько страданий и потрясений. В конце концов осенью 2023 года мне сделали операцию», — поделилась знаменитость.

Операция артистки длилась четыре часа, поскольку ткани слизистой оболочки матки, которые выстилают ее изнутри, разрослись на толстой кишке, мочевом пузыре и прямой кишке.

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