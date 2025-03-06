«Для меня они все умерли»: Ким Кардашьян обиделась на мать и сестер

Американская звезда Ким Кардашьян не захотела вносить финансовую лепту в празднование юбилея своей сестры Хлои из-за обиды на остальных членов семьи. Их конфликт произошел в рамках новой серии шоу «Семейство Кардашьян».

В начале эпизода Ким признается, что «все очень долго планировали ее день рождения», однако по факту с его организацией никто не справляется. В результате большая часть хлопот падает на экс-жену Канье Уэста — и это настолько ее фрустрирует, что в какой-то момент она заявляет о нежелании платить за торжество.

«Для меня они все как будто умерли. Кендалл путешествует, Кайли пропала без вести, Кортни возится с детьми. Обычно тот, кто организует вечеринку, платит за нее, но как будто никого нет. Я определенно отправлю всем счет», — приводит ее слова The Daily Mail.

В результате мероприятие удалось организовать по придуманному Ким сценарию — но прямо в его преддверии неожиданно возникшие из ниоткуда сестры стали выдвигать свои предложения по формату праздника.

«Вся подготовка уже позади, но за неделю до вечеринки все мои сестры внезапно начинают предлагать всевозможные изменения, которые они могли бы внести, и это просто невозможно», — возмутилась знаменитость.

Тем не менее, все эти мелкие стычки не повлияли на успех вечеринки. Ее завершением стало выступление рэпера Снуп Догга.

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