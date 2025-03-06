Пэрис Хилтон столкнулась с обвинениями в плохом воспитании детей

Американская певица, модель и актриса Пэрис Хилтон столкнулась с обвинениями в том, что она использует детей для создания идеального образа в соцсетях. Соответствующие комментарии появились под постом в микроблоге звезды.

Пользователи обратили внимание, что светская львица регулярно публикует фото и видео с детьми, однако вне кадра редко общается с наследниками.

На одном из последних роликов знаменитости с дочерью Лондон подписчикам показалось, что девочка не обращает никакого внимания на мать и как будто больше привязана к своей няне.

Критики считают, что артистка использует детей как часть своего имиджа, чтобы поддерживать образ заботливой и доброй личности. Некоторые также допустили, что подобные публикации носят исключительно рекламный характер, чтобы привлечь внимание к ее проектам или брендам.

Сама Хилтон пока никак не отреагировала на эти обвинения, но ее фанаты встали на защиту певицы, утверждая, что она искренне любит своих наследников.

В ноябре 2021 года Пэрис Хилтон узаконила свои отношения с бизнесменом Картером Реумом. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество звезд. В январе 2023-го Пэрис Хилтон сообщила о пополнении в семье. Светская львица призналась в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у супругов появилась дочь Лондон.

Незадолго до этого Пэрис Хилтон вышла в свет в платье с прозрачным верхом от российского дизайнера.