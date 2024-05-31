Актер Уилл Смит пришел на премьеру с женой после объявленного расставания

55-летний актер Уилл Смит вышел в свет с женой - это произошло впервые после объявленного расставания. Они посетили премьеру фильма «Плохие парни 4» вместе с детьми, семья позировала фотографам.

Рядом с улыбающимся Смитом была жена Джада Пинкетт-Смит. На ковровой дорожке присутствовали двое общих детей и сын актера от предыдущего брака, а также мать Джады.

Смит выбрал черную одежду для выхода: он был в пиджаке, футболке, лаковых туфлях, шапке, из аксессуаров надел очки и толстую цепочку, жена выбрала полупрозрачное полосатое платье. О появлении пары на красной дорожке написало издание Page Six.

Некоторое время назад Джада сообщила в интервью: они расстались в 2016 году, но не собираются разводиться. На это актер отреагировал письмом, которое направил в редакцию New York Times. Актер отмечал, что когда живешь с человеком больше половины жизни, наступает «эмоциональная слепота».

Напомним, они познакомились в 1990 году, но начали встречаться через пять лет. Когда пара поженилась, актриса была беременна.

Ранее Джада рассказала, что пощечина Смита Крису Року на сцене во время церемонии «Оскар» спасла их брак. Этот поступок убедил женщину в любви к ней.