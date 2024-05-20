Родные Бритни Спирс посчитали ошибкой прекращение опеки над певицей. Об этом сообщает Газета.Ru.

По словам источника, в окружении Бритни Спирс говорят о том, что снятая с певицы опека является ошибкой. Родные знаменитости рассказывают, что она перестала принимать прописанные врачом препараты и вместо этого вернулась к употреблению алкоголя и наркотиков.

Источник также передает, что у Спирс в последнее время частые перепады настроения вплоть до применения физического насилия.

Кроме того, по данным инсайдеров, новый возлюбленный певицы Пол Солиз негативно влияет на жизнь Спирс и диктует свои правила в ее доме.

Родные певицы настаивают на возвращении опеки над ней, хотя и признают, что отец знаменитости теперь не подходит на роль опекуна из-за испортившихся отношений с дочерью.

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