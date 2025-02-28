Получивший российский паспорт Жерар Депардье стал жертвой аферистов из Воронежа

Получивший российское гражданство французский актер Жерара Депардье стал жертвой мошенников. По данным Telegram-канала Mash, злоумышленники оформили на него микрозайм.

Аферисты из Воронежа обратились в микрофинансовую организацию (МФО) и оформили кредит на имя Депардье на сумму 5 тысяч рублей. Теперь звезда французского кино должен выплатить еще и проценты.

По информации канала, микрозайм оформлен на российский паспорт, который Депардье получил в 2013 году. Долг висит с февраля 2024 года.

Ранее появилась информация о возможном исключении актера Жерара Депардье из состава Союза кинематографистов России. Причиной стала неуплата взносов актером в течение семи лет. Артист задолжал 9,5 тысяч рублей.

Также сообщалось, что на родине Депардье попал под суд из-за налогового мошенничества. Французское правосудие считает регистрацию актера в Бельгии с 2013 года фиктивной. Якобы, это было сделано для того, чтобы не платить налоги во Франции.