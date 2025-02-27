«Ситуация нелепая и позорная»: Депардье не станет платить взносы в Союз кинематографистов

Представитель Депардье назвал требование об уплате взносов нелепым и позорным. Об этом сообщает Абзац.

На днях в Сети появились новости о возможном исключении актера Жерара Депардье из состава Союза кинематографистов России. Причиной этого стала неуплата взносов актером в течение семи лет. Артист задолжал 9,5 тысяч рублей.

Как рассказал представитель Депардье Арно Фрилле, артист даже не подозревал, что его обяжут платить какие-либо взносы.

«Жерар не состоит ни в одном профсоюзе даже во Франции. По просьбе режиссёра Клима Лаврентьева он любезно согласился. Это было для престижа этого союза, а не для его интересов, так как ему это действительно не нужно», — заявил он.

Фрилле объяснил, что не станет разговаривать о долге с Депардье.

«И несколько лет спустя Клим связывается со мной и говорит, что Жерар должен уплатить за все эти годы. Я даже не осмеливаюсь говорить об этом с Жераром, потому что ситуация настолько нелепая и позорная, что она даже вышла в прессу», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что актер Жерар Депардье попал под суд из-за налогового мошенничества.