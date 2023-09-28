Получивший гражданство России актер Жерар Депардье перебрался в Европу. Об этом сообщил продюсер Арно Фрилле в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В 2013 году артист получил гражданство РФ. Однако на данный момент он находится в Европе. По словам Арно, Жерар не принимает участия ни в политических акциях, ни в гуманитарных программах. Как выяснилось, у знаменитости есть в планах возвращение в Россию.

Напомним, что в 2018 году Депардье оформил прописку в Новосибирске. В сентябре 2020 года он принял православие и крестился в соборе Святого Александра Невского в Париже.

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