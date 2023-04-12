Секс-скандал продолжается: 13 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах

Жерар Депардье знаменит во всем мире благодаря своей роли в «Астериксе и Обеликсе». Актер сыграл добродушного толстяка, который обладал большой силой. Однако, к сожалению, мужчина прославился не только работой в кино. Дело в том, что уже несколько лет в Сети обсуждают секс-скандал, в который артист оказался замешан. На этот раз история получила продолжение.

Как сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Mediapart, на сегодняшний день 13 женщин заявили о домогательствах Жерара, совершенных в период с 2004 по 2022 год. За указанный срок он успел сняться в одиннадцати проектах.

Известно, что насилие происходило прямо на съемочной площадке. Одна из жертв отметила: Депардье издевался над ней на глазах нескольких людей, но никто из них не поспешил на помощь.

По последними данным, три девушки выступили с показаниями в суде, а оставшиеся — рассказали о произошедшем, но при этом скрыли истинное имя или взяли псевдоним.

К слову, адвокаты мужчины отрицают всю вину своего подзащитного.

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