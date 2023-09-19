Скрыть это от публики не удалось: Наоми Кэмпбелл напугала всех своей новой фигурой

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на лондонской Неделе моды в показе The Mains. Поклонники заметили, что знаменитость сильно похудела, и даже начали переживать за нее. Об этом сообщает «Первый Женский».

Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в черном костюме с акцентными молниями, классических лодочках и темных очках. Однако, несмотря на объемный фасон пиджака и брюк, скрыть от публики худые ноги и острые скулы не удалось.

При этом сама модель никак не комментирует свое экстремальное похудение, а фанаты обеспокоены тем, что Кэмпбелл теряет вес на глазах. Кто-то предположил, что избавиться от килограммов Наоми помогли тренировки и диета, а некоторые поклонники решили, что звезда прибегла к услугам пластического хирурга.

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