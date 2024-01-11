В Минобороны США прокомментировали сообщения о работе Тейлор Свифт на ведомство
Пентагон не подтвердил данные о работе певицы Тейлор Свифт на ведомство.
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Минобороны США не подтвердило распространившуюся в СМИ информацию о сотрудничестве с певицей Тейлор Свифт. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрину Сингх.
«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — заявила Сингх.
Примечательно, что представитель Минобороны США в своем высказывании использовала слова из песни Свифт Shake It Off. А говоря о финансировании американского правительства, она обратилась к другой песне артистки.
По данным источника, ранее ведущая телеканала Fox News Джесс Уоттерс сообщила, что подразделение психологических операций Минобороны США предложило Свифт сотрудничество «около четырех лет назад». Позднее в эфире было показано видео 2019 года с конференции центра киберзащиты Североатлантического альянса. На ней звезду привели в пример «влиятельного человека». Как отметила Уоттерс, Пентагон уговорил певицу сотрудничать с НАТО, чтобы бороться с дезинформацией в интернете.
Ранее певица Селена Гомес нашла нужным заявить об уходе из соцсетей после скандала с Кайли Дженнер.