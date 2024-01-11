В Минобороны США прокомментировали сообщения о работе Тейлор Свифт на ведомство

Минобороны США не подтвердило распространившуюся в СМИ информацию о сотрудничестве с певицей Тейлор Свифт. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрину Сингх.

«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — заявила Сингх.

Примечательно, что представитель Минобороны США в своем высказывании использовала слова из песни Свифт Shake It Off. А говоря о финансировании американского правительства, она обратилась к другой песне артистки.

По данным источника, ранее ведущая телеканала Fox News Джесс Уоттерс сообщила, что подразделение психологических операций Минобороны США предложило Свифт сотрудничество «около четырех лет назад». Позднее в эфире было показано видео 2019 года с конференции центра киберзащиты Североатлантического альянса. На ней звезду привели в пример «влиятельного человека». Как отметила Уоттерс, Пентагон уговорил певицу сотрудничать с НАТО, чтобы бороться с дезинформацией в интернете.

Ранее певица Селена Гомес нашла нужным заявить об уходе из соцсетей после скандала с Кайли Дженнер.