Полиция арестовала сына Николаса Кейджа за нападение на собственную мать
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Сына голливудского актера Николаса Кейджа Уэстона задержали за нападение на собственную мать Кристину Фалтон. Об этом пишет The Sun со ссылкой на представителя департамента полиции Лос-Анджелеса.
По данным источника, конфликт произошел в доме Фалтон в Калифорнии из-за проблем с психическим здоровьем 33-летнего сына. Отмечается, что у наследника звезды находилось огнестрельное оружие, которое он применил во время ссоры.
К настоящему моменту известно, что Кейдж-младший освобожден под залог в $150 тысяч (около 13 млн рублей). Предположительно, его внес сам Николас Кейдж.
«Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок», — рассказал информатор.
Примечательно, что это не первый случай, когда Уэстона Кейджа уличают в насилии над матерью. Так, в мае мы писали, что 33-летний сын актера Николаса Кейджа подозревается в избиении матери.
Также сообщалось, что актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес развелись.