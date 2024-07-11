Полиция арестовала сына Николаса Кейджа за нападение на собственную мать

Сына голливудского актера Николаса Кейджа Уэстона задержали за нападение на собственную мать Кристину Фалтон. Об этом пишет The Sun со ссылкой на представителя департамента полиции Лос-Анджелеса.

По данным источника, конфликт произошел в доме Фалтон в Калифорнии из-за проблем с психическим здоровьем 33-летнего сына. Отмечается, что у наследника звезды находилось огнестрельное оружие, которое он применил во время ссоры.

К настоящему моменту известно, что Кейдж-младший освобожден под залог в $150 тысяч (около 13 млн рублей). Предположительно, его внес сам Николас Кейдж.

«Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок», — рассказал информатор.

Примечательно, что это не первый случай, когда Уэстона Кейджа уличают в насилии над матерью. Так, в мае мы писали, что 33-летний сын актера Николаса Кейджа подозревается в избиении матери.

Также сообщалось, что актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес развелись.