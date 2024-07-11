Актер Бен Аффлек развелся с певицей Дженнифер Лопес

Инсайдеры сообщают о разводе актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Сами звезды пока информацию никак не прокомментировали. Подробности узнал таблоид Daily Mail.

Источник издания рассказал, что брак Аффлека, длившийся два года, разрушился еще несколько месяцев назад. Отмечается, что актер окончательно избавился от обручального кольца и вышел в свет 9 июля как свободный мужчина. Предположительно, развод состоялся еще в марте, просто пара отказывалась разглашать подробности личной жизни.

Также информатор сообщил, что, несмотря на проблемы в браке, Бен хорошо относится к Дженнифер и «очень заботится о ней».

Напомним, что слухи о расставании звезд ходят уже давно. Известно, что сейчас они не живут вместе. Актер перебрался в особняк, расположенный недалеко от дома его бывшей жены Дженнифер Гарнер.

Ранее инсайдеры рассказали, что Дженнифер Лопес собирается отомстить Бену Аффлеку за «испорченную разводом репутацию». Она хочет показать общественности бывшего мужа с плохой стороны, о которой не знают его поклонники.