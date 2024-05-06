TMZ: 33-летний сын актера Николаса Кейджа подозревается в избиении матери

33-летнего сына актера Николаса Кейджа подозревают в избиении собственной матери. По данным TMZ, Уэстон мог нанести женщине серьезные травмы.

В СМИ появились фотографии пострадавшей Кристины Фултон. На снимках заметны кровоподтеки и синяки на ее лице. Источник в правоохранительных органах рассказал, что нападение на бывшую возлюбленную Кейджа произошло в воскресенье вечером. Предположительно, Уэстон находился в доме матери в Лос-Анджелесе, когда они серьезно поссорились. Не справившись с эмоциями, мужчина набросился на родительницу и избил ее.

После случившегося в особняк прибыли медики. Однако в больницу Кристина не поехала. А ее сын скрылся. На данным момент полиция расследует произошедшее. Уэстон пока не был задержан. Со СМИ на связь он не выходит.

Примечательно, что Фултон опровергает версию о ссоре с наследником. Она требует, чтобы информация о конфликте в семье оставалась конфиденциальной.

Напомним, что актер Николас Кейдж сейчас счастлив в новом браке с молодой женой. Рико Шибата младше него на 31 год. Они вместе появились на церемонии «Оскар» в марте 2024 года.