Поклонники нашли в соцсетях послание от Хейли Бибер, указывающее на состояние ее брака с Джастином

Так, манекенщица выложила фотографию, на которой предстала с сумкой «Миссис Бибер». Поклонники считают, что если в браке Хейли с Джастином действительно были серьезные проблемы, она бы не подавала такие «говорящие» сигналы.

В свою очередь читатели издания Daily Mail выразили мнение, что модель так долго хотела замуж за музыканта, что готова до последнего делать вид, будто у них все порядке.

«Некоторые женщины готовы терпеть все ради статуса», — допустил один из юзеров.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

Ранее Хейли Бибер опубликовала фото с мужем Джастином после слухов о разводе.

Также мы писали, что Джастин Бибер отписался от жены Хейли в соцсетях после сообщений о разводе.