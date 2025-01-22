Хейли Бибер ответила на новые слухи о проблемах в браке с Джастином

Манекенщица опубликовала фото, некоторые из которых были сделаны во время ее отдыха с мужем на горнолыжном курорте в Аспене. На одном из кадров музыкант был запечатлен спящим в заведении. На снимках исполнитель предстал в красной полосатой футболке, черной куртке и шапке.

Накануне фанаты певца заметили, что он отписался от своей жены Хейли в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Позднее артист сообщил в своем микроблоге, что некто зашел с его аккаунта и сделал это. Через некоторое время время Бибер удалил публикацию.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

Ранее Джастина Бибера заподозрили в употреблении запрещенных веществ.