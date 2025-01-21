Все-таки развод? Джастин Бибер отписался в соцсетях от жены Хейли

Певец Джастин Бибер подогрел слухи о проблемах в браке с Хейли. На фоне обсуждений приближающегося развода артист вдруг отписался от жены в соцсетях.

Сообщения о расставании звездных супругов появились еще несколько месяцев назад. И хоть сами они комментариев не давали, фанаты были уверены – в их семье что-то не так. А теперь встревожились даже те, кто не верил в слухи и считал все новости о паре «вбросами». Дело в том, что Джастин отписался от Хейли.

Сначала певец перестал следить в соцсетях за своим зятем, а теперь и за супругой. При этом модель еще подписана на мужа, что дает поклонникам надежду — не все потеряно.

Отметим, что последние месяцы стали испытанием для Биберов. Во-первых, они стали родителями. Во-вторых, случился скандал с P.Diddy, в который оказался замешан Джастин. И в-третьих, появились слухи, что артист пристрастился к запрещенным веществам. Не исключено, что все это повлияло на брак звезд не лучшим образом.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер готовится к возвращению на сцену.