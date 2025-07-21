Похудевшего актера Леонардо Ди Каприо засняли с Витторией Черетти в Сен-Тропе

Похудевшего Леонардо Ди Каприо засняли с Витторией Черетти в Сен-Тропе. Об этом сообщает Daily Mail.

Актер прибыл в Сен-Тропе с 27-летней моделью на вечеринку к друзьям. Компания арендовала яхту, плавала и загорала на палубе. В распоряжение источника попали кадры с мероприятия, на которых Леонардо запечатлен в плавках. На опубликованных фото заметно, что актер сбросил лишний вес, а его живот стал более плоским.

По информации инсайдера, артисту пришлось потрудиться, чтобы добиться изменений в фигуре: он соблюдал диету и посещал спортивные тренировки. Как выяснилось, Леонардо худел не только ради своего здоровья, но и ради возлюбленной. Актер хочет быть уверен, что молодая Черетти его не покинет.

Напомним, Леонардо состоит в отношениях с моделью больше двух лет. По данным СМИ, их роман начался в 2023 году после знакомства на Каннском фестивале.

Ранее сообщалось, что Леонардо готовится сделать предложение Черетти после долгих размышлений о браке. Подробности читайте в этой новости.

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