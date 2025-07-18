Актера Тома Круза заметили отдыхающим на яхте с предполагаемой возлюбленной

В Сети уже несколько месяцев обсуждают возможный роман голливудского актера Тома Круза с кубино-испанской актрисой Аной де Армас. Вот и сейчас пару засняли отдыхающими вместе в Испании

Предполагаемых возлюбленных заметили вместе на яхте, сообщает издание Hello. 63-летняя звезда «Миссии невыполнима» вместе с 37-летней спутницей сидели на креслах-качалках и мило о чем-то беседовали.

На девушке было просторное белое платье, почти прозрачное, с бикини под ним. На голову актриса надела соломенную шляпу. По палубе корабля она прогуливалась босиком.

Круз же оделся в светло-голубой свитер, синие шорты и панаму, чтобы защититься от солнца.

Ранее мы писали о том, что Том Круз появился в Лондоне на премьере показа фильма Брэда Питта «Формула-1». Оба актера открыто позировали перед камерами, шутили и обнимались. Поклонники знаменитостей обрадовались, что между ними закончился многолетний конфликт, начавшийся после выхода на экраны легендарного фильма «Интервью с вампиром».