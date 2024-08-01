«Поездка была тяжелой»: Шэрон Стоун вернулась из отпуска с фингалом

66-летняя актриса Шэрон Стоун заявила, что вернулась из отпуска с синяком под глазом. Знаменитость рассказала про инцидент в соцсети.

В личном блоге актрисы появилось фото, на котором она позирует в лифте с синяком под глазом. Как выяснилось, Стоун получила травму во время путешествия. Знаменитость не стала уточнять, что произошло. Вместо этого она отметила, что поездка сделала ее сильнее.

«Эта поездка была тяжелой, но я стала крепче», — высказалась актриса.

К слову, поклонники обеспокоены состоянием Стоун. Они пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Красоту не испортить даже фингалом под глазом», — резюмировали подписчики.

Напомним, что в 2001 году актриса перенесла инсульт, после которого она едва выжила. Врачи не верили, что она сможет восстановиться.

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