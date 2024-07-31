Думал, что умрет на глазах у всех: свидетель рассказал про ДТП с участием сына Джоли

20-летний сын Анджелины Джоли не подавал признаков жизни после аварии. Об этом сообщает зарубежное издание TMZ.

В июле 20-летний Пакс попал в аварию, врезавшись на электровелосипеде в авто. После столкновения юноша отлетел в сторону и рухнул на асфальт. Свидетель ДТП был обеспокоен состоянием Пакса, лежавшего без движения. Он был уверен, что потерпевший умрет на глазах у всех. Однако, когда на место ДТП прибыли медики, им удалось вернуть в сознание Пакса.

Также свидетель отметил, что водитель авто не виноват в аварии. Как выяснилось, сын актрисы не соблюдал дистанцию и не надел шлем.

Ранее 49-летняя актриса Анджелина Джоли рассказала о состоянии попавшего в ДТП сына. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анджелина Джоли наняла киллера для собственного убийства.