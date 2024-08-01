Экстренная операция: Кейт Миддлтон срочно удалили опухоль на голове

Этой весной Кейт Миддлтон столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Во время операции на брюшной полости у нее обнаружили рак. Принцесса Уэльская проходит необходимое лечение, чтобы как можно скорее вернуться к своим обязанностям. Однако мало кто знает, что это не первая удаленная опухоль у жены принца Уильяма.

Малоизвестный факт о здоровье принцессы раскрыл королевский биограф Роберт Джонсон. Когда Кейт была подростком и училась в колледже Мальборо, у нее обнаружили опухоль на левой стороне головы, прямо под линией роста волос.

«Школа немедленно уведомила ее родителей, и ее мать Кэрол отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли», — приводит слова Роба из новой книги «Кэтрин, принцесса Уэльская» Independent.

После операции у принцессы остался трехдюймовый шрам, который заметили во время первого сольного выступления Кейт в 2001 году. Кенсингтонский дворец тогда пояснил, что он связан с операцией, проведенной в детстве, без каких-либо подробностей.

Ранее стало известно, что принцесса Уэльская не появится на публике до конца 2024 года. Ее приезд на Уимблдон 14 июля был последним. Принц Уильям и Кейт проведут большую часть лета в поместье в Норфолке – они хотят быть «вне поля зрения».